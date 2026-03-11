Ilary Blasi | Sal Da Vinci avrebbe dovuto cantare al matrimonio di Chanel a 18 anni

Ilary Blasi ha affermato che Sal Da Vinci avrebbe dovuto esibirsi al matrimonio di Chanel quando lei aveva 18 anni. La conduttrice ha raccontato anche che il cantante ha partecipato a Sanremo, ottenendo successo. La sua dichiarazione si concentra su momenti e incontri passati senza aggiungere dettagli o interpretazioni. La conversazione si concentra esclusivamente su fatti legati a Sal Da Vinci e alle sue apparizioni pubbliche.

Con il brano "Per sempre sì", Sal Da Vinci ha conquistato non solo il palco dell'Ariston, ma anche il cuore del pubblico, portandosi a casa il prestigioso premio del Festival di Sanremo. Questa vittoria segna un'importante tappa nella carriera del cantante partenopeo, che si prepara ora ad attori anche come protagonista in eventi privati, tra cui matrimoni di personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Tra i fan più entusiasti di Sal Da Vinci c'è Ilary Blasi, conduttrice di successo e personaggio di spicco della televisione italiana. Ilary Blasi rivela: "Sal Da Vinci avrebbe dovuto cantare ai 18 anni di Chanel. Mi ha fatto una promessa". Ha parlato anche di Sal Da Vinci, Ilary Blasi in un'intervista rilasciata al settimanale "Chi" per la partenza del suo Grande Fratello Vip. Ilary Blasi su Sal Da Vinci: "Doveva venire ai 18 anni di Chanel, io e Selvaggia potremmo dividerlo al matrimonio". «Voglio Sal Da Vinci al matrimonio con Bastian» Ilary Blasi e il patto con il vincitore di Sanremo. Dopo la proposta di matrimonio, iniziano i preparativi per la cerimonia. Ilary Blasi e Bastian Muller si sposeranno nella primavera del 2027. Lo rivela la conduttrice del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi parla per la prima volta delle nozze con Bastian Muller: Sal Da Vinci come cantante. Ilary Blasi parla per la prima volta delle nozze con Bastian Muller dopo l'anello ricevuto lo scorso febbraio come promessa d'amore. La conduttrice è pronta a giurare amore eterno al fidanzato.