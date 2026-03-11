Il Wec riparte da Imola cresce l' attesa per la 6 Ore Evento strategico per la città e per tutto il territorio

Il Wec torna in pista a Imola, con la 6 Ore che ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ospiterà l’apertura della stagione 2026 del FIA World Endurance Championship, un evento che coinvolge il circuito e l’intera zona circostante. La gara rappresenta un momento importante per il calendario del campionato.

Sarà l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari ad aprire ufficialmente la stagione 2026 del Fia World Endurance Championship. Dal 17 al 19 aprile il circuito romagnolo ospiterà infatti la Fia Wec 6 Hours of Imola, diventata round inaugurale del campionato dopo il rinvio della gara in Qatar.