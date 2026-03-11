Il video dell'assalto contro tre auto dei carabinieri | indagati i membri di un gruppo neofascista di Teramo

La Procura ha aperto un’indagine su 14 persone legate a un gruppo neofascista chiamato 'il Duce', che si definisce gioventù fascista di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Tra gli indagati ci sono membri che comunicavano attraverso una chat chiamata 'Roseto Youth'. Recentemente è stato diffuso un video che mostra un assalto contro tre auto dei carabinieri.

La Procura ha indagato 14 persone appartenenti a un sodalizio di matrice neofascista denominato 'il Duce', comunicavano attraverso una chat chiamata 'Roseto Youth' definendosi gioventù fascista di Roseto degli Abruzzi, paese in provincia di Teramo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Picchia l’ex e tenta la fuga in auto all’arrivo dei Carabinieri ma si schianta contro un muro: arrestatoUn 24enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce, camion in fiamme e sparatoria con i carabinieri, arrestati due membri della banda - VIDEO della rapinaI banditi si sono avvicinati e hanno fatto esplodere il portavalori, ma il colpo non sarebbe andato in porto, anche perché da lì a poco sono arrivati...