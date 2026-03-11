Il turismo si conferma locomotiva d’Italia Bankitalia | vale l’1% del pil con più di 22 miliardi

Il settore del turismo si conferma una componente chiave dell’economia italiana. Secondo i dati provvisori di Bankitalia, nel 2025 la bilancia turistica ha registrato un avanzo di 22,8 miliardi di euro, equivalente all’1% del prodotto interno lordo. Questi numeri evidenziano ancora una volta il ruolo centrale di questo comparto nel panorama economico nazionale.

Secondo dati provvisori di Bankitalia, nel 2025 la bilancia turistica ha segnato un avanzo di 22,8 miliardi, pari all’1,0% del Pil. In sostanza, le entrate e le uscite del settore sono aumentate contestualmente del 4,8% e del 3,1%. In tutti e due i casi, lo sviluppo nasce dal grande numero di viaggiatori. La spesa degli stranieri in Italia è cresciuta sia per i viaggiatori della Ue sia per quelli extra-Ue, rispettivamente del 4,1% e del 5,5%. I consumi degli italiani all’estero è aumentata soprattutto nelle destinazioni della Ue nel 5,1% e in misura assai più contenuta, in quelle extra-Ue dell’ 1,3%. Sul versante delle entrate, i viaggi per svago sono arrivati a pesare per il 67% della spesa totale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

