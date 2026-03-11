Una squadra di ricercatori ha sviluppato un modello tridimensionale del glioblastoma, un tumore cerebrale aggressivo. L’obiettivo è analizzare in modo più dettagliato come si comporta questa forma di cancro, che presenta una sopravvivenza a cinque anni di appena il 5%. Questa innovazione rappresenta un passo importante nel campo della ricerca sui tumori cerebrali.

Creare un modello 3D del glioblastoma per studiare, come mai prima, come si comporta questo tumore che ha una sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di appena il 5%. È il cuore del progetto quinquennale Q-Meta, coordinato dalla biofisica Giada Bianchetti (nella foto), ricercatrice alla Cattolica di Brescia. Q-Meta ha vinto un finanziamento del Fondo italiano per la Scienza di oltre un milione nel settore delle Life Science. Il glioblastoma, il tumore cerebrale più diffuso e aggressivo negli adulti, rappresenta un’importante sfida in campo oncologico a causa della sua rapida progressione, della resistenza ai trattamenti e della prognosi sfavorevole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il tumore in 3D. Sì alla ricerca mai realizzata

Cervello, un modello 3D per studiare come evolve il tumoreCreare in laboratorio una modello tridimensionale del glioblastoma e del suo microambiente tumorale per studiarne il comportamento.

Caccia ai punti deboli del tumore alla prostata: la ricercaIl progetto punta a superare la resistenza ai farmaci del tumore alla prostata sfruttando farmacogenomica e 'avatar' dei pazienti.

Cervello, un modello 3D per studiare come evolve il tumoreCreare in laboratorio una modello tridimensionale del glioblastoma e del suo microambiente tumorale per ...

Tumori: Università Cattolica Brescia, un progetto per decifrare tutti i segreti del glioblastomaGlioblastoma: creare un modello 3D del tumore riproducendo e modificando anche il microambiente tumorale per studiare come mai prima come si comporta questa neoplasia ferocissima che ha una sopravvive ...

