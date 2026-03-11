A Milano, a pochi passi dal Duomo, si conclude una storia lunga 156 anni. Un negozio di libri, noto per i manuali tecnici, dizionari e testi universitari, chiude le sue porte. La libreria, che per generazioni ha rappresentato un punto di riferimento per i cittadini, non sarà più accessibile. La chiusura segna la fine di un’epoca nel cuore della città.

Milano, 10 marzo 2026 – A pochi passi dal Duomo, tra le vetrine colme di manuali tecnici, dizionari e testi universitari che per generazioni hanno accompagnato i milanesi, si chiude una storia lunga 156 anni. La libreria e casa editrice Hoepli è in liquidazione. L'assemblea dei soci di Hoepli Spa ha deliberato lo scioglimento volontario della società e la sua messa in liquidazione. La decisione è arrivata "all'esito di una sofferta e approfondita riflessione sulla situazione complessiva della società". Secondo l'azienda, la liquidazione volontaria è ritenuta "l'unica soluzione giuridicamente appropriata per evitare la dispersione del...

© Ilgiorno.it - Il tramonto di un pezzo di Milano: non potremo più dire “Ci vediamo alla Hoepli”

