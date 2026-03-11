Le sorelle Totti hanno festeggiato i dieci anni di una di loro con un messaggio condiviso sui social media, che ha ricevuto numerosi like e commenti dai follower. La famiglia è al centro dell’attenzione da tempo, e questa occasione ha portato alla luce ancora una volta la loro vicinanza e il rapporto stretto tra le due giovani. La celebrazione ha coinvolto amici e parenti, che hanno commentato con affetto.

I sabel Totti ha compiuto 10 anni, un traguardo a due cifre celebrato con un’ondata di affetto digitale che ha travolto i fan della famiglia più osservata d’Italia. Se mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti hanno condiviso messaggi carichi di tenerezza, è stata la dedica social di Chanel Totti a catturare il cuore del web. Un racconto fatto di scatti inediti e promesse profonde, che conferma come, oltre le turbolenze familiari, la complicità tra le due sorelle resti un porto sicuro. È nata Isabel, terza figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. guarda le foto I 10 anni di Isabel Totti. Il tempo corre veloce in casa Totti. Sembra ieri che la piccola Isabel muoveva i primi passi tra le braccia dei fratelli maggiori, eppure oggi festeggia il suo primo decennio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il tempo vola, ma il legame tra sorelle resta il porto sicuro di casa Totti

