Il teatro spettrale e il futuro di mattoni Mistero ex Tartana | cosa sta succedendo

Il teatro abbandonato, noto come ex Tartana, mostra ora pareti scolorite e arredi invasi dalla vegetazione, che ha preso il controllo degli spazi aperti. I vetri degli spogliatoi sono andati completamente distrutti, lasciando il luogo in uno stato di completo abbandono. La struttura, ormai priva di attività, si presenta in condizioni di deterioramento evidente.

Parco acquatico e discoteca fino al 2005, la proprietà Del Tongo, poi l'asta. Ecco gli scenari I colori sono sempre più sbiaditi, la vegetazione si è impossessata di arredi e spazi aperti mentre dei vetri di quelli che un tempo erano gli spogliatoi non ne resta neppure più uno integro. Resistono gli scivoli. Uno giallo e l'altro blu. Stanno sempre lì dove sono stati lasciati 20 anni fa. È sparita l'insegna: quella gigantesca scritta che campeggiava sull'ingresso non c'è più.

