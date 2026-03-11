Dal 6 all'11 luglio 2026, Peccioli ospiterà Jazz Peccioli, un evento che trasformerà il borgo toscano in un palcoscenico musicale dedicato al jazz. L'evento rappresenta un appuntamento inedito per il territorio, con un concept che si distingue a livello nazionale, e si propone di creare un ponte culturale con la città di New Orleans, capitale mondiale di questa musica.

Discussioni sull' argomento Il suono e l'anima di New Orleans: è Peccioli Jazz 2026; Peccioli come New Orleans, a luglio 2026 la magia del jazz conquista la Toscana

Dal 6 all'11 luglio Peccioli si riempirà di musica, concerti e parate portando nel cuore della Toscana l'anima e l'energia della città dove il jazz è nato. Un festival unico, nato dal gemellaggio tra Peccioli e New Orleans, che trasformerà piazze, strade e teatri in u

