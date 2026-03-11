Il silenzio cosmico | il meteo spaziale nasconde gli alieni

Il meteo spaziale, spesso invisibile, può influenzare le comunicazioni tra le sonde e i ricercatori, rendendo difficile individuare segnali provenienti da altre civiltà. Gli scienziati hanno notato che le condizioni atmosferiche nello spazio, come le tempeste di particelle e le variazioni di energia, potrebbero spiegare il silenzio osservato negli anni nel settore SETI. Questo fa supporre che la mancanza di segnali non sia necessariamente indice di assenza di vita intelligente.

Il silenzio cosmico che ha accompagnato decenni di ricerche SETI potrebbe non essere dovuto all'assenza di vita intelligente, ma a un fenomeno fisico paragonabile alle condizioni meteorologiche nello spazio. Uno studio pubblicato sull'Astrophysical Journal suggerisce che l'attività stellare e le turbolenze del plasma nei pressi dei pianeti target possano distorcere i segnali radio prima ancora che questi inizino il loro viaggio verso la Terra. Secondo gli esperti coordinati da Vishal Gajjar, eventi come le espulsioni di massa coronale potrebbero sbavare le frequenze dei segnali artificiali, rendendoli indistinguibili dal rumore di fondo naturale.