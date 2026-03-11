Il Signore degli Anelli | Kate Winslet ottiene un ruolo da protagonista in The Hunt for Gollum

L'attrice farà parte del cast dell'atteso progetto che riporterà gli spettatori nel mondo della Terra di Mezzo creato da J.R.R. Tolkien. Kate Winslet debutterà nel mondo della Terra di Mezzo: l'attrice è stata scelta per uno dei ruoli principali nel film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Il progetto permetterà alla star di collaborare nuovamente con Peter Jackson, coinvolto come produttore, dopo aver fatto parte del cast di Creature dal cielo. Il coinvolgimento di Kate nel nuovo film della saga Andy Serkis, che sarà impegnato come regista, protagonista e produttore, ha collaborato proprio con Jackson per molti mesi nel tentativo di convincere Kate Winslet a recitare nel film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

