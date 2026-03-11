Il ruolo dell’Italia nella guerra all’Iran

Il governo italiano ha dichiarato di non partecipare all’attacco condotto da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. La posizione ufficiale è chiara e non prevede coinvolgimenti diretti nelle operazioni militari. Nessuna decisione è stata presa per sostenere o contribuire alle azioni militari contro il Paese mediorientale, mantenendo un atteggiamento di neutralità rispetto alla situazione.

Riferendo al parlamento il 5 marzo, il ministro della difesa Guido Crosetto ha detto che l’Italia non è in guerra, che non è stata coinvolta nella decisione di Stati Uniti e Israele di cominciare il conflitto contro l’Iran, che non l’ha voluto e non l’ha condiviso. Ha anche chiarito che si tratta di un’azione al di fuori della legalità internazionale. Parlando della presenza di basi e installazioni militari statunitensi sul territorio italiano ha detto di non avere ricevuto nessuna richiesta da parte degli Stati Uniti di impiegarle per usi diversi da quelli ordinari, regolati dagli accordi tra i due paesi. In particolare ha detto che gli accordi con Washington prevedono che le basi siano usate per “le attività relative alle operazioni della Nato e quelle addestrative di supporto e operative non cinetiche”. 🔗 Leggi su Internazionale.it

