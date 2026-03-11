Il rock alternativo dei Riots inaugura ad Ancona il tour primaverile | alla Cupa la prima tappa del nuovo live

Il gruppo di rock alternativo Riots dà il via al suo tour primaverile con una data ad Ancona. La prima tappa si terrà sabato 14 marzo al palco de La Cupa, locale noto per ospitare eventi di musica dal vivo. La band, considerata una delle realtà emergenti della scena underground italiana, si prepara a esibirsi davanti a un pubblico locale e appassionato.

L'appuntamento è fissato per le 21

