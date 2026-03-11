Il ritorno di regina Rojas | Ai Mondiali indoor di Torun per tornare a volare

La regina Rojas torna in gara ai Mondiali indoor di Torun dopo due anni di assenza a causa di una rottura di un tendine, annunciando il suo ritorno nel mondo dell'atletica. La specialista del salto triplo si prepara a competere nuovamente sul palcoscenico internazionale, pronta a dimostrare di essere ancora ai vertici della disciplina. La sua partecipazione attirerà l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

La Reina del Triplo Salto è pronta a riconquistare la scena. Yulimar Rojas, 30enne venezuelana, personaggio copertina dell’atletica internazionale con un oro olimpico, tre iridati all’aperto e quattro al coperto consecutivi, era imbattuta dal luglio 2021. La federazione mondiale, come già nel 2020, nel 2023 l’aveva incoronata “atleta dell’anno”. Poi, in allenamento, nell’aprile 2024, si è frantumata il tendine d’Achille sinistro e tutte le sue prospettive sono di colpo mutate. Facendo un miracolo, è tornata nel settembre scorso, bronzo ai Mondiali di Tokyo (con 14.76) alle spalle della cubana Perez Hernandez (14.94) e della dominicense Lafond (14. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

