Il rigore negato all’Inter scatena una rissa al bar | intervengono ambulanze e polizia

Da ilnerazzurro.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una decisione arbitrale nel derby di Milano, che ha negato un rigore all’Inter, ha scatenato una discussione animata in un bar del centro di Rovigo. La lite tra i presenti è rapidamente diventata violenta, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e di ambulanze. La scena si è svolta nel contesto di un normale pomeriggio, trasformandosi in un episodio di tensione tra tifosi.

Rigore negato all’Inter. Una discussione nata per il derby di Milano è degenerata in violenza in un bar del centro di Rovigo. A scatenare la lite sarebbe stato uno degli episodi più contestati della partita tra Milan e Inter: il presunto fallo di mano di Samuele Ricci nell’area rossonera, giudicato non punibile dall’arbitro Daniele Doveri e dal VAR. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la tensione è esplosa domenica sera poco dopo le 22.30, quando alcuni clienti del locale hanno iniziato a discutere animatamente proprio sull’episodio del rigore non concesso ai nerazzurri. Il confronto verbale si è rapidamente trasformato in una lite. Rigore negato all’Inter, anziano colpito resta a terra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

