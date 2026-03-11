Il rigore negato all’Inter scatena una rissa al bar | intervengono ambulanze e polizia

Una decisione arbitrale nel derby di Milano, che ha negato un rigore all’Inter, ha scatenato una discussione animata in un bar del centro di Rovigo. La lite tra i presenti è rapidamente diventata violenta, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e di ambulanze. La scena si è svolta nel contesto di un normale pomeriggio, trasformandosi in un episodio di tensione tra tifosi.

Rigore negato all’Inter. Una discussione nata per il derby di Milano è degenerata in violenza in un bar del centro di Rovigo. A scatenare la lite sarebbe stato uno degli episodi più contestati della partita tra Milan e Inter: il presunto fallo di mano di Samuele Ricci nell’area rossonera, giudicato non punibile dall’arbitro Daniele Doveri e dal VAR. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la tensione è esplosa domenica sera poco dopo le 22.30, quando alcuni clienti del locale hanno iniziato a discutere animatamente proprio sull’episodio del rigore non concesso ai nerazzurri. Il confronto verbale si è rapidamente trasformato in una lite. Rigore negato all’Inter, anziano colpito resta a terra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

