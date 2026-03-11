Il regime iraniano fatica a mantenere una difesa efficace del paese. Le autorità incontrano difficoltà nel garantire la sicurezza interna e rispondere alle pressioni esterne. La situazione evidenzia problemi nelle forze di sicurezza e nelle strategie adottate. La gestione delle crisi appare inadeguata, lasciando il paese vulnerabile di fronte a minacce e tensioni crescenti.

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Il regime iraniano, o quello che ne resta non riesce a mostrare in pubblico il suo (presunto) leader, né a gestire una reale difesa del paese. Si vedono solo azioni di disturbo di tipo terroristico, con il lancio, un po' a casaccio, dei missili residui o con voli di droni sempre meno controllati e indirizzati. A meno di ricevere l'interessato e non sempre affidabile aiuto della Russia. È chiaro che ad agire sono i famosi piccoli gruppi della struttura militare diffusa. Anche la possibilità di bloccare Hormuz con le mine sembra una provocazione irrealistica, forse usata per vedere l'effetto di mercato e prezzo del petrolio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il regime iraniano non riesce a gestire una reale difesa del paese

