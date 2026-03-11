Un rappresentante politico invita gli elettori a concentrarsi sul contenuto della riforma e non sulle polemiche che la circondano. Secondo lui, il referendum non rivoluzionerà il sistema, ma potrà contribuire a migliorare la magistratura. Ha sottolineato l’importanza di valutare le norme in discussione senza lasciarsi influenzare da discussioni di contorno che non aiutano a capire cosa si decide.

“È importante andare sul merito della riforma e non nel contorno delle polemiche che non giovano alla consapevolezza di ciò che è in gioco, delle norme che sono oggetto di referendum”. Sono l’estrema sintesi di un dialogo lungo circa un’ora tra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e Claudio Velardi, direttore del Riformista. L’occasione, il confronto pubblico sul referendum costituzionale sulla Giustizia, “Le ragioni del Sì, riforme istituzioni e futuro dell’Italia”, organizzato a Roma su iniziativa di Ylenia Lucaselli ed Esther Mieli. Sono state proprio le parlamentari ad aprire il dibattito in un Centro studi americani gremito di persone. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il referendum non cambierà il mondo, ma migliorerà la magistratura. Parola di Mantovano

