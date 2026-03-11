Il recupero di sei cuccioli e della loro mamma a Torino insegna l'importanza della denuncia in casi di maltrattamento animali

A Torino, sei cuccioli e la loro madre sono stati recuperati grazie a segnalazioni fatte tramite il 112. Agenti di polizia e volontari dell'Enpa sono intervenuti in uno stabile abbandonato per mettere in salvo l’intera famiglia di Pastore Belga Malinois. L’operazione ha permesso di salvare gli animali e di dimostrare l’importanza della denuncia in casi di maltrattamento animale.

Grazie alle segnalazioni avvenute tramite il 112, agenti della polizia e volontari dell'Enpa sono intervenuti in uno stabile abbandonato a Torino per recuperare una mamma Pastore Belga Malinois con i suoi cuccioli. Gli animali sono stati messi in salvo e un uomo ora è indagato per maltrattamento e ricettazione finalizzata alla vendita dei cani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Orrore in un caseggiato a Torino Madonna di Campagna: sette cani (mamma e sei cuccioli) scoperti in condizioni di estremo degradoA marzo 2026 gli agenti delle volanti e del commissariato San Donato della polizia di Stato sono intervenuti all’interno di uno stabile abbandonato...

