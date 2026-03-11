Durante l’ultima serata del Panathlon Club Pesaro, la Vuelle ha presentato ai soci il percorso intrapreso dalla squadra dalla scorsa estate, descrivendo la nascita del nuovo progetto e la situazione attuale. Leka ha commentato il buon clima tra i giocatori, sottolineando che si divertono e lavorano insieme con entusiasmo. L’evento ha coinvolto i presenti nel parlare delle tappe principali di questa stagione.

La Vuelle è stata protagonista dell’ultima serata del Panathlon Club Pesaro, raccontando ai soci del sodalizio guidato da Angelo Spagnuolo la nascita e lo stato dell’arte del nuovo corso avviato la scorsa estate. Dopo gli interventi di Franco Arceci, presidente del Consorzio Pesaro Basket, e dell’amministratore delegato Alessandro Dalla Salda, l’allenatore Spiro Leka che ha spiegato: "Per arrivare a questo punto c’è dietro tanto lavoro iniziato la scorsa estate. Abbiamo fatto delle scelte pensando molto bene a chi portavamo a casa. Lavoriamo continuamente per migliorare, tutti i giocatori che sono arrivati la scorsa estate adesso hanno dei parametri differenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il racconto della stagione alla serata del Panathlon. Leka: "Bel clima nel gruppo, i giocatori si divertono"

