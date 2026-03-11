Un anno fa, il Paris Saint-Germain stava per intraprendere la corsa al triplete, con l’allenatore Luis Enrique che aveva appena perfezionato i dettagli del suo stile di gioco di posizione. La squadra si preparava a nuove sfide, dopo aver apportato modifiche tattiche e strategiche nel tentativo di rafforzare il proprio assetto. Da allora, molte cose sono cambiate all’interno del club.

Un anno fa il PSG iniziava la sua volata verso il triplete. Luis Enrique aveva appena spalmato l’ultima mano di grasso sui meccanismi del suo gioco di posizione. Dembélé si era da poco scoperto un finalizzatore implacabile. Proprio in questi giorni di marzo, i parigini producevano a sorpresa l'eliminazione dalla Champions del Liverpool, fino a quel momento la migliore squadra d’Europa. La vita del PSG, allora, sembrava facile. Oggi sembra faticosa. Venerdì i parigini hanno perso per la prima volta in casa in questa Ligue 1. Una sconfitta per 1-3 contro il Monaco, incassata senza mostrare né brillantezza né intraprendenza. Lo svolgimento della partita racconta di un PSG opaco, lontano dalla forma migliore. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il PSG non è più lo stesso

Articoli correlati

Littizzetto a Mattarella: “Incredibile che faccia lo stesso lavoro di Trump. Come l’Uomo gatto e Giorgio Parisi con lo stesso codice Ateco”“Caro presidente Sergio Mattarella, è incredibile che lei faccia lo stesso lavoro di Donald Trump.

Carobbi: "Un’operazione al rene e non fui più lo stesso. Lo scherzo di Vialli per distrarre Vicini"La chioma bionda simil-Thor offerta al vento, le gambe tornite, i muscoli che luccicano, un motore da un milione di cavalli, torpedine miccia e...

Carriera con il COMO su FC26. Come è andata #shorts

Una selezione di notizie su Il PSG non è più lo stesso

Temi più discussi: Psg, quarta sconfitta in Ligue 1. Tante quanto quelle rimediate nelle ultime… due stagioni; PSG-Chelsea: le quote, il nostro pronostico e le probabili; Pronostici Ligue 1 Francia antepost, guida e quote Giornata 25; Paris Saint Germain-Monaco: Barcola e Kvaratskhelia accendono il Parc des Princes.

Kvaratskhelia, il Napoli, il Psg e la vita sotto la Tour Eiffel: Amo tutto di Parigi, adoro il rispetto delle persone che hannoParigi, l'arrivo al Psg, la Champions League e il Napoli. Khvicha Kvaratskhelia si racconta nel corso di una lunga intervista rilasciata al giornale francese Le Parisien. napolitoday.it

Kvaratskhelia, esterno del Psg ed ex Napoli, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del suo ambientamento a ParigiKvaratskhelia, esterno del Psg ed ex Napoli, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del suo ambientamento a Parigi Il celebre detto popolare recita che a Napoli si piange due volte: quando ... calcionews24.com

Invito tutti i runners Calabresi o chi corre sul territorio stesso ad unirsi a questa community. https://www.facebook.com/share/g/1ArzGCfSP4/mibextid=wwXIfr - facebook.com facebook

L'Olimpico è senza tifosi della #Lazio ma parte lo stesso un coro per #Sarri. E lui risponde così x.com