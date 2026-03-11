Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni mattina alle 8.30, QuiFinanza pubblica aggiornamenti sui prezzi di benzina, diesel e gpl in tutte le regioni italiane. I dati vengono raccolti e condivisi in tempo reale, offrendo un quadro completo delle variazioni di mercato quotidiane. L’obiettivo è fornire ai lettori informazioni precise e tempestive per seguire l’andamento dei costi dei carburanti sul territorio nazionale.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 11 marzo 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.689 Gasolio SELF 1.625 GPL SERVITO 0.699 Metano SERVITO 1.