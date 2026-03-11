Una puntata di Globo condotta da Giulia Giordano analizza la crisi energetica causata dal conflitto in Medio Oriente. Si parla delle ripercussioni sui prezzi del petrolio e del gas, con dati aggiornati sull’aumento dei costi e sulle conseguenze per i mercati internazionali. La trasmissione approfondisce anche le misure adottate dai paesi per fronteggiare la situazione e le ripercussioni sul settore energetico globale.

La guerra in Medio Oriente sta coinvolgendo alcuni dei più grandi paesi esportatori di idrocarburi al mondo, e le conseguenze della crisi energetica stanno diventando sempre più serie: sarà una guerra di resistenza. Ne parliamo con Giulia Giordano, Direttrice Strategia Mediterraneo e Globale del centro studi ECCO.

© Ilpost.it - Il prezzo della guerra, con Giulia Giordano

Argomenti discussi: Colpito un impianto di desalinizzazione in Iran: la guerra al pilastro del Medio oriente; Quanto ci costa la guerra? Abbiamo fatto i conti per voi. Gas, petrolio, inflazione: Italia ed Europa le vittime eccellenti del conflitto in Iran.