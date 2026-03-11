Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN, il prezzo unico dell’energia elettrica in Italia, si aggira oggi a 0,1478 euro per kilowattora. La sua variazione è stata registrata nell’arco della giornata, senza dettagli specifici su eventuali fluttuazioni o trend recenti. L’aggiornamento si riferisce alla giornata di oggi, 11 marzo 2026, e riguarda esclusivamente il valore attuale del mercato dell’energia.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 11 Marzo 2026, si attesta a 0,1478 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 10 Marzo 2026, il prezzo minimo è stato di 0,1405 €kWh (ore 24), mentre il massimo ha raggiunto 0,1754 €kWh (ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate la 13ª ora (0,1331 €kWh) e la 24ª ora (0,1405 €kWh), mentre le più costose sono state la 20ª ora (0,1754 €kWh) e la 19ª ora (0,1717 €kWh). Queste oscillazioni evidenziano l’importanza di monitorare l’andamento orario del PUN per ottimizzare i costi energetici, soprattutto per chi dispone di tariffe indicizzate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

