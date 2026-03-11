Il prestigioso riconoscimento in occasione delle sfide contro Mantova e SudTirol Salva Ferrer e Soda entrano nella ’Hall of fame’ Due grandi protagonisti di momenti di gloria

In occasione delle partite contro Mantova e Südtirol, il club ha annunciato l'ingresso di Salva Ferrer e Antonio Soda nella Hall of Fame. Entrambi sono stati protagonisti di momenti importanti e sono stati riconosciuti con questo prestigioso premio. La cerimonia si terrà nelle prossime settimane, celebrando così il loro contributo alla storia del club.

Due grandi ex aquilotti entreranno nella Hall of Fame del club bianco: Salva Ferrer e Antonio Soda. Le ’incoronazioni’ ufficiali dei due grandi protagonisti della storia aquilotta avverranno rispettivamente in occasione dei prossimi match casalinghi dello Spezia contro il Mantova, il 12 aprile e il Sud Tirol il 18 aprile. Per Salva Ferrer, amatissimo da tutto il pubblico aquilotto per l’attaccamento dimostrato nella sua pluriennale esperienza in maglia bianca (dal 2019 al 2025, 90 presenze all’attivo), si sprecano i ricordi della sua cavalcata straordinaria nello Spezia nel 2020, con la promozione in Serie A e, a seguire, delle due salvezze memorabili nella massima divisione con mister Italiano e Motta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il prestigioso riconoscimento in occasione delle sfide contro Mantova e SudTirol. Salva Ferrer e Soda entrano nella ’Hall of fame’. Due grandi protagonisti di momenti di gloria Articoli correlati Riconoscimento postumo per Donna Summer: è stata inserita nella Songwriters Hall of FameDonna Summer è l’ultima cantautrice ad essere inserita postuma nella Songwriters Hall of Fame. AJ Styles nella Hall of Fame WWE: il tributo di Triple HUn annuncio atteso ha catturato l’attenzione di pubblico di Atlanta e degli appassionati in tutto il mondo: AJ Styles entrerà a pieno titolo nella...