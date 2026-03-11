Il presidente più di destra della storia del Cile

Oggi si insedia il nuovo presidente del Cile, José Antonio Kast, noto per le sue posizioni di destra. Il suo insediamento arriva dopo quattro anni di amministrazione guidata da un presidente di sinistra. Kast è stato eletto dopo una campagna elettorale intensa, e il suo ruolo segna un cambiamento rispetto al governo precedente. La cerimonia si svolge nel rispetto delle tradizioni istituzionali.

Dopo quattro anni di mandato di quello più di sinistra: si insedia oggi José Antonio Kast, un nostalgico della dittatura di Pinochet Mercoledì in Cile si insedia José Antonio Kast, il presidente più di destra nella storia del paese dalla fine della dittatura del generale Augusto Pinochet, che durò dal 1973 al 1990. Kast è il leader del Partito Repubblicano, di estrema destra, e lo scorso dicembre aveva vinto il ballottaggio delle presidenziali con il 58 per cento dei voti, superando Jeannette Jara del Partito Comunista nelle prime elezioni con voto obbligatorio nel paese. La sua elezione, e quindi il periodo che sta per cominciare, sono un ribaltamento nettissimo per la politica del Cile, che negli ultimi quattro anni era stato guidato da Gabriel Boric, il presidente più di sinistra di sempre nel paese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

