Il podcast diventa un fenomeno ’live’

Un podcast sta trasformandosi in un evento dal vivo, attirando il pubblico con vocali e confessioni anonime inviate dagli ascoltatori. Durante gli spettacoli, si alternano momenti di comicità, improvvisazione e interazione diretta con gli spettatori, creando uno show sempre diverso e imprevedibile. Questo nuovo formato combina elementi di intrattenimento digitale e presenza fisica, offrendo un’esperienza coinvolgente e dinamica.

Ascoltare i vocali e le confessioni anonime inviate dal pubblico, mescolando comicità, improvvisazione e interazione con gli spettatori, dando vita a uno show imprevedibile e sempre diverso. Venerdì al Pala Bcc romagnolo vanno in scena i tre youtuber ‘Awed’, ‘Dadda’ e ‘Dose’ con la terza stagione di ‘Esperienze DM’, format che nasce sul web come podcast per poi diventare un vero fenomeno live. Uno spettacolo diretto, ironico e dissacrante in cui il pubblico diventa protagonista. I biglietti sono in vendita su Ticketone. Quali sono le novità di questa terza stagione? "La terza stagione è quella in cui abbiamo smesso di fare ‘i ragazzi che provano a fare teatro’ e abbiamo iniziato a fare davvero teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

