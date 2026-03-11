Il governo ha annunciato il più grande piano mai realizzato per utilizzare le riserve di petrolio, con l’intenzione di mettere a disposizione 400 milioni di barili. La decisione arriva in risposta al blocco iraniano dei rifornimenti di petrolio. La misura mira a garantire la stabilità del mercato energetico e a ridurre gli effetti delle interruzioni sulle forniture.

Prevede di metterne a disposizione 400 milioni di barili, in risposta al blocco iraniano dei traffici nello stretto di Hormuz I 32 paesi che fanno parte dell’Agenzia internazionale dell’Energia (AIE) hanno approvato all’unanimità un piano per usare parte delle loro riserve di petrolio di emergenza. L’obiettivo è risolvere o almeno attenuare i problemi causati dalla guerra in Medio Oriente: il blocco dei traffici marittimi nello stretto di Hormuz, deciso dall’Iran, ha interrotto le esportazioni petrolifere dei paesi del Golfo Persico, che sono tra i maggiori produttori al mondo. Il piano è il più grande di sempre: prevede di usare 400 milioni... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il più grande piano di sempre per usare le riserve di petrolio

Articoli correlati

Leggi anche: Il piano d'emergenza Ue contro i rincari: pronti a liberare le riserve di petrolio

Concordato il più grande sblocco di riserve strategiche petrolifere di sempreI 32 paesi membri dell'Agenzia internazionale per l'energia hanno concordato oggi all'unanimità di mettere a disposizione del mercato 400 milioni di...

Bitcoin’s Pumping During War! [Something Is Off]

Una selezione di notizie su grande piano

Temi più discussi: La fine della ISS non è ancora scritta; Energia, l'effetto Hormuz sulle bollette riapre il grande rompicapo del gas (con la supremazia Usa in primo piano); Silvia Maria Rovere: Uffici e servizi. Ecco il piano di Poste per il Nord Ovest; Tutti (a parole) vogliono riqualificare il Quarticciolo. Ora la Regione annuncia un piano da 53 milioni.

Il piano dell’Agenzia internazionale dell’energia per usare le riserve di petrolio, il più grande della storiaJosé Antonio Kast prenderà il posto di Gabriel Boric: come è successo? Una modesta proposta per il ministro Crosetto che ha chiesto di prepararsi per il peggiore scenario possibile. Gli anziani sono ... ilpost.it

Rampini: L'esercito più grande dopo la Russia. L'ostacolo sul piano di paceMentre è in corso il vertice tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago e in attesa dell'esito che può cambiare il corso della guerra in Ucraina, il giornalista e analista geopolitico Federico ... iltempo.it

Primo piano | Grande partecipazione alla Corsa in Rosa: in più di 2 mila per la seconda edizione - facebook.com facebook