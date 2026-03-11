Il piccolo Alexander si trova senza un calciatore e il tecnico della squadra decide di coinvolgerlo personalmente, dicendo:

Non avrà visto la vittoria della sua Roma, ma per il piccolo Alexander quella di domenica scorsa è una di quelle giornate che resteranno a vita nel cuore. E lo deve a un signore di nome Gian Piero Gasperini. Il bimbo, infatti, era uno dei designati dal Genoa per entrare in campo coi calciatori prima dell’inizio della partita. Ma, a volte capita, qualcosa è andato storto. Così Alexander era rimasto solo, spaesato, senza calciatori ad accompagnarlo al centrocampo, Nonostante la tensione pre partita, però, Gasperini ha notato quel bambino di 7 anni che magari sognava di entrare per mano con Malen o Pisilli. Il tecnico non ha esitato: si è avvicinato al piccolo e gli ha detto semplicemente "Tu entri con me". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il piccolo Alexander resta senza calciatore? Ci pensa Gasp: "Tu entri con me". E il papà gli scrive...

