Il patto industriale tra Veneto e Lombardia punta a pianificare lo sviluppo economico fino al 2050, concentrandosi sulle strategie future. La Lombardia ha un PIL superiore a 500 miliardi di euro, mentre il Veneto supera i 200 miliardi. Queste due regioni rappresentano quasi un terzo del Pil italiano, con una forte presenza nel settore industriale e produttivo nazionale.

Prima e terza regione d'Italia per Prodotto interno lordo, oltre 500 miliardi di euro la Lombardia e più di 200 miliardi il Veneto, insieme valgono quasi un terzo del Pil italiano (circa 2.200 miliardi, dati Istat al 2024): "È uno dei motivi per cui questa collaborazione interregionale è oggi più. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Lombardia e Veneto, patto per il Pil

Una raccolta di contenuti su Il patto industriale tra Veneto e...

Temi più discussi: Il patto industriale tra Veneto e Lombardia: Guardiamo al 2050 e all'economia del futuro; Il patto (politico prima ancora che economico) del Nord per la competitività delle filiere industriali fra Veneto e Lombardia; Il patto industriale tra Veneto e Lombardia: 'Guardiamo al 2050 e all'economia del futuro'; Siglato il patto lombardo-veneto: più peso su Roma e su Bruxelles.

Economia: a Desenzano del Garda il patto tra Lombardia e VenetoA Desenzano del Garda nasce un patto strategico tra i due motori trainanti dell'economia italiana, la Lombardia e il Veneto. Obiettivo dell’asse è creare un unico ecosistema industriale capace di ... notizie.it

Il patto industriale tra Veneto e Lombardia: Guardiamo al 2050 e all'economia del futuroSul lago di Garda, in territorio quasi neutro, il primo incontro che di fatto sancisce l'accordo interregionale tra Lombardia e Veneto per lo sviluppo condiviso di industria e imprese ... bresciatoday.it

Trovare chi ti fa un panino con la soppressa è diventato impossibile, no #veneto #padova #dialettoveneto #panino - facebook.com facebook

Meteo in Veneto, le previsioni per giovedì 12 marzo: cielo nuvoloso, possibile qualche piovasco x.com