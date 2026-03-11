Giovedì pomeriggio alle 16:10 andrà in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap di Rai 1 che va in onda dal 2015. In questa puntata, Johnny compie un passo indietro mentre Rosa inizia ad avere dei sospetti. La serie segue le vicende dei personaggi che ruotano intorno al grande magazzino, con scene e sviluppi inediti.

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 126. Il sospetto di Rosa su Marcello e Valeria. Ecco le anticipazioni di giovedì 12 marzo 2026. Nella puntata precedente dell’11 marzo. Mercoledì 11 marzo abbiamo lasciato i protagonisti così. In Caffetteria si presenta per un colloquio Ivana Fabbri, cuoca con ottime referenze proposta da Don Saverio, ma Ciro non sembra affatto interessato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 12 marzo 2026: il passo indietro di Johnny e il sospetto di Rosa

