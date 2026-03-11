Il Paradiso delle Signore anticipazioni 12 marzo 2026 | Umberto riceve una telefonata inquietante
Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 12 marzo 2026, Johnny si sforza di nascondere i propri sentimenti per Irene, mentre Umberto riceve una telefonata che lo mette in allarme. La scena si svolge in un contesto quotidiano, senza ulteriori dettagli su le conversazioni o le reazioni dei personaggi coinvolti. La puntata si concentra su questi due eventi principali.
Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 12 marzo Johnny reprime (di nuovo) i suoi sentimenti per Irene mentre Umberto riceve una telefonata inquietante che lo mette in allarme. Le anticipazioni. Al Paradiso delle Signore le storie personali si intrecciano sempre più con i segreti che circondano alcuni dei protagonisti della soap daily. La puntata in onda il 12 marzo alle ore 16.00 su Rai 1 si preannuncia movimentata: tra amori trattenuti, sospetti che crescono e strategie che prendono forma dietro le quinte, l'equilibrio tra i personaggi sembra destinato a cambiare ancora. Irene resta al centro di un delicato triangolo sentimentale, mentre Umberto si ritrova improvvisamente alle prese con una telefonata che rischia di aprire nuovi scenari nella "lotta" contro i fratelli Marchesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
