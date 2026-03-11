Il padrone in redazione Cosa resta della democrazia se l’informazione è asservita? | il commento

Cosa resta della democrazia se l'informazione è asservita, controllata, appaltata al potere affluente? E' una domanda che ci rincorre e ci assilla. Al di là dell'Atlantico Donald Trump, nei suoi straripanti incontri con la stampa, destina ai giornalisti ora smorfie, ora vistosi cenni di disapprovazione, ora risate. Blandisce, censura, attacca, accusa. Sono performances quasi quotidiane a cui assistiamo sempre più stupiti per la debacle dei grandi mezzi di informazione. Nessuno fiata, nessuno protesta. Tutti in silenzio, o quasi. In casa nostra proliferano le scelte ossequiose con le quali la stampa, pubblica e privata, destina ogni attenzione a chi ha il potere.