Il nuovo sottovia Pd | Perché i costi solo ai seravezzini?

Il Partito Democratico di Seravezza solleva dubbi sui costi del nuovo sottovia, chiedendo perché siano a carico solo dei cittadini di Seravezza. La realizzazione di questa grande infrastruttura, che sostituirà il ponte costruito nel 1968 con il coinvolgimento di altre località e sotto la supervisione della Provincia, viene descritta come un

"Ma si è pensato a quanto costerà il sottovia?". Il Pd Seravezza parla di "regalo avvelenato" per i cittadini la realizzazione della maxi infrastruttura che sostituità il ponte che fu costruito nel 1968 col sostegno anche di Stazzema, Pietrasanta e Forte dei Marmi, sotto la guida della Provincia. "Questo tipo di consorzio – ricorda il Pd – era una forma molto comune negli anni '50-'70 e veniva usato quando l'opera da realizzare svolgeva funzione di alto interesse per un territorio di dimensioni sovracomunali. Anche il depuratore delle acque nere di Querceta venne costruito con la stessa forma amministrativa. Poi, nel corso degli anni '70, la...