Il nuovo fronte siriano | l' asset che Israele e Usa vogliono sfruttare per indebolire Hezbollah e Iran

Il conflitto in Siria si intensifica nel 2026 lungo la catena montuosa che separa Siria e Libano, diventando un nuovo fronte tra Israele e Stati Uniti. Entrambi i Paesi puntano a sfruttare questa regione per indebolire Hezbollah e l’Iran, rafforzando la propria presenza nella zona. La situazione si mantiene tesa, con operazioni militari e movimenti strategici che alimentano l’instabilità locale.

Il fragile equilibrio mediorientale del 2026 sta affrontando una delle prove più drammatiche degli ultimi decenni lungo la catena montuosa che separa la Siria e il Libano. Quello che per anni è stato un corridoio logistico vitale per l'Asse della Resistenza e per l'Iran si è trasformato in una linea esplosiva, dove le ambizioni del nuovo governo siriano di Ahmad Sharaa si scontrano con gli interessi strategici di Hezbollah. Le recenti incursioni israeliane dalla Siria verso la Bekaa libanese e gli scambi di artiglieria tra le forze di Damasco e le milizie del Partito di Dio segnano l'apertura di un fronte orientale che minaccia di travolgere il Libano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

