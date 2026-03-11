Il nuovo Centrale presentato a Cannes | Aperto 12 mesi l' anno porterà nuovi investitori

Al Mipim, Sport e Salute ha mostrato i progetti di rigenerazione urbana, tra cui il nuovo Centrale a Cannes e interventi al Foro Italico e sugli 85 Illumina. Il Centrale sarà aperto tutto l’anno e punta ad attirare nuovi investitori. La presentazione si è svolta in una cornice internazionale, coinvolgendo diverse figure del settore immobiliare e dello sviluppo urbano.

C'era anche il nuovo Foro Italico questa mattina al Mipim, il celebre Marché international des professionnels de l'immobilier in corso a Cannes. Allo stand di Roma Capitale e alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, Sport e Salute ha presentato infatti vari progetti tra cui quello di rigenerazione urbana del Foro compreso il nuovo Centrale del tennis, gli 85 Illumina in tutta Italia e la piattaforma Co-Illumina per gli investitori privati. "Lo sport è la nuova frontiera della rigenerazione urbana. Un impianto sportivo non è una spesa: è un moltiplicatore di valore per il territorio, per la comunità e anche... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il nuovo Centrale presentato a Cannes: "Aperto 12 mesi l'anno, porterà nuovi investitori"