Il museo dei bambini sulla via dello sgombero | al via la petizione per salvare il Mini Mu

Venerdì 13 alle 11, un’associazione e una consigliera regionale terranno una conferenza stampa per discutere della possibile chiusura del museo dei bambini, situato sulla via dello sgombero. È stata avviata una petizione per cercare di salvare il Mini Mu, che rischia di dover lasciare la sede attuale. La questione riguarda le modalità di gestione e il futuro dell’istituto.

L'associazione Gruppo Immagine insieme alla consigliera regionale del gruppo Patto per l'Autonomia - Civica FVG Giulia Massolino convocano una conferenza stampa venerdì 13 alle ore 11.30 presso la Sala verde Consiglio Regionale - Piazza Oberdan 6 per illustrare l'avvio di una petizione rivolta.