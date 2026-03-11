il mister tudor dei spurs spiega la sostituzione di kinsky dopo le sue disattenzioni

Il tecnico dei Tottenham ha spiegato le motivazioni dietro la sostituzione di Kinsky, sottolineando che l’uscita è stata decisa a causa di alcune disattenzioni durante la partita. Kinsky è stato sostituito durante il match con un altro giocatore, mentre il mister ha commentato l’episodio in modo diretto, senza entrare in dettagli o analisi approfondite. La decisione è stata comunicata ufficialmente al termine dell’incontro.

Il Tottenham Hotspur ha recentemente vissuto un momento di grande travaglio durante la sua partita di Champions League contro l'Atletico Madrid. L'interim coach Igor Tudor si è trovato a gestire una situazione senza precedenti, che lo ha portato a prendere una decisione sorprendente. Dopo solo 17 minuti di gioco, il portiere Antonin Kinsky è stato ritirato dal campo in seguito a un infortunio, lasciando il Tottenham in una condizione delicata. Questo episodio ha suscitato numerose domande riguardo alla gestione dell'organico e alla preparazione della squadra.

