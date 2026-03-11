Il miracolo della Madonna di Taggia | quegli occhi che confermano il dogma

A Taggia, in Liguria, si è verificato un evento che ha attirato l’attenzione: gli occhi di una statua della Madonna hanno iniziato a muoversi, come se confermassero un recente dogma religioso. L’episodio è stato osservato da testimoni presenti sul luogo, che hanno riferito il cambiamento nell’aspetto della statua. Nessun altro dettaglio o spiegazione è stata fornita al momento.

In quel di Taggia (Liguria) è accaduto un grande miracolo: lo sguardo e gli occhi di una statua della Madonna hanno cominciato ad animarsi come a confermare il dogma da poco proclamato. A poca distanza da Imperia si trova la cittadina di Taggia. La chiesa principale qui è la basilica dei santi Giacomo e Filippo. Al suo interno custodisce quattordici cappelle laterali: all'interno di quella dedicata al Corpus Domini trovava spazio una statua della Madonna. Per comprendere i fatti bisogna risalire all'anno 1855. Quattro anni prima lo scultore locale Salvatore Revelli aveva scolpito la statua della Vergine Maria, raffigurata con un Cuore Immacolato in mano, uno sguardo amorevole e il capo lievemente reclinato a sinistra.