Il mio nome completo cercato su Google in Israele Lo strano fenomeno ed altre domande improbabili

Numerosi utenti anonimi di X in Israele stanno scoprendo che cercando il proprio nome completo su Google appaiono risultati sorprendenti e inaspettati. Secondo quanto riportato da MintPress News, molte persone si trovano di fronte a risultati che non riconoscono o che sembrano estranei, anche se non hanno mai pubblicato informazioni online in precedenza. La situazione sta attirando l’attenzione di chi si chiede cosa possa aver generato questa curiosa coincidenza.

Numerosi utenti anonimi di X, riferisce MintPress News, stanno scoprendo che i loro veri nomi, mai resi pubblici online, vengono cercati su Google in Israele poco dopo la pubblicazione di tweet critici nei confronti delle politiche israeliane in Palestina: i dati di Google Trends mostrano improvvisi picchi di ricerche, provenienti da Israele, dei loro nomi completi. Chi ha collegato in Israele le identità reali agli account anonimi utilizzati sulla piattaforma? Il fenomeno dipenderebbe dal sistema di verifica dell'identità utilizzato da X per l'accesso ad alcune funzionalità premium: X richiede l'invio di un documento d'identità e una scansione facciale, dati personali estremamente sensibili.