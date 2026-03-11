Il meteo in Italia si modifica rapidamente con l’arrivo di vortici atlantici che portano piovaschi e instabilità diffusa su tutto il territorio. Dopo settimane di clima mite e giornate soleggiate, da ieri le condizioni atmosferiche sono cambiate, causando piogge e un calo delle temperature in molte regioni. Le previsioni indicano che questa situazione si manterrà nelle prossime ore.

Dopo un accenno di primavera che per settimane ha portato a temperature miti e giornate dominate dal bel tempo, da ieri gli italiani stanno assistendo a un repentino cambiamento del meteo. Secondo le analisi di Lorenzo Tedici, responsabile media di iLMeteo.it, il quadro resta dominato da correnti atlantiche mischiate a risalite di aria nordafricana che portano instabilità, ma senza destare particolari preoccupazioni o allarme. Il meteo prevede piogge improvvise ma di breve durate, seguite da rapide schiarite. Stando ai modelli predittivi, al momento non sono all’orizzonte fasi di maltempo pesante o persistente. Al contrario nei prossimi giorni assisteremo a rapidi rovesci, poi seguiti da schiarite. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il meteo cambia passo, in arrivo vortici atlantici che porteranno piovaschi e instabilità sull’Italia

Articoli correlati

Il meteo cambia passo, in arrivo vortici atlantici che porteranno piovaschi e sole sull’ItaliaDopo un accenno di primavera che per settimane ha portato a temperature miti e giornate dominate dal bel tempo, da ieri gli italiani stanno...

Leggi anche: Meteo sull’Italia: piogge, temporali e neve, il tempo cambia passo

Approfondimenti e contenuti su Il meteo cambia passo in arrivo vortici...

Temi più discussi: Meteo Weekend: Saccatura Nord-Atlantica, Rovesci e tanti Guasti Temporaleschi da Sabato 14 Marzo; Meteo, stiamo vivendo un vero e proprio anticipo di primavera: con la tempesta equinoziale però cambia tutto, ecco quando tornerà il maltempo; Meteo. Tra anticiclone e vortice sul Mediterraneo occidentale. Cosa accadrà in Italia fino al weekend; Meteo e Neve: previsioni per i prossimi giorni.

Il meteo cambia passo, in arrivo vortici atlantici che porteranno piovaschi e sole sull’ItaliaPiogge improvvise e schiarite sull’Italia nei prossimi giorni. Correnti atlantiche e aria nordafricana guidano un meteo instabile ma mite. Dopo un accenno di primavera che per settimane ha portato a ... lanotiziagiornale.it

Meteo prossimi giorni: cambia tutto, anticiclone in calo e piogge con la perturbazione del 10-11 marzo. Le previsioniL'alta pressione si indebolisce in Italia lasciando spazio al transito di nuove perturbazioni che interesseranno tutto il Paese. meteo.it

Eurosport Italia added a new photo — in... - Eurosport Italia - facebook.com facebook

Vi aspetto il 12 marzo, teatro Italia Roma Biglietti su pedullalive.it x.com