Il merlo irragionevole Lettera dalle tre di notte

Una notte, alle tre in punto, mi sveglio senza motivo apparente. È una delle tante volte in cui il silenzio della notte interrompe il sonno senza avviso, lasciando spazio a pensieri e sensazioni che non riesco a spiegare. La sveglia improvvisa si ripete spesso a questa stessa ora, senza che ci siano eventi o motivi evidenti dietro.

Mi sveglio nel cuore della notte. Guardo l'orologio: le tre in punto. Per ragioni che non comprendo da tutta la vita mi accade di svegliarmi, e non raramente, alle tre. Esattamente alle tre, non un minuto di più o di meno. E' un'ora difficile. Troppo tardi o troppo presto per tutto. Il colmo della notte. Milano, attorno, silenziosa. In cucina, svogliata, apro il frigo. Poi mi affaccio al balcone: i semafori pulsano arancioni, a intermittenza, come il battito del cuore della città. Che assoluta solitudine. Per fortuna ci sono i gatti. Sono vicini sul divano, come intenti a un'assemblea. Alzano gli occhi, luminosi nel buio: li ho disturbati. "Cosa fai in giro?" sembrano dire.