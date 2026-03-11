Il lupo vicino a noi | conoscere per convivere | a Fiumicino un incontro con le scuole

Il prossimo 20 marzo alle 10.30 si terrà a Fiumicino un incontro con le scuole intitolato “Il lupo vicino a noi: conoscere per convivere”. L'evento si svolgerà nell’Aula consiliare del Comune e coinvolgerà studenti e insegnanti per discutere della presenza dei lupi nella zona. L'iniziativa mira a informare sui comportamenti e le caratteristiche di questa specie.

Fiumicino, 11 marzo 2026 – Il prossimo 20 marzo alle ore 10.30, presso l'Aula consiliare del Comune di Fiumicino, l'Assessorato ai Diritti per gli Animali ha organizzato un incontro dedicato alle scuole dal titolo " Il lupo vicino a noi: conoscere per convivere ", con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni alla conoscenza e al rispetto della fauna selvatica. Nel corso dell'iniziativa interverrà Marco Antonelli, responsabile grandi carnivori di WWF Italia, che parlerà agli studenti della presenza del lupo sul territorio, illustrandone le caratteristiche, il ruolo nell'ecosistema e l'importanza di promuovere una corretta convivenza tra uomo e questa specie.