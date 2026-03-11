Il lavoratore stagionale che arrotondava vendendo cocaina

Un lavoratore stagionale è stato denunciato dopo il sequestro di droga e denaro contante. La polizia ha trovato sostanze stupefacenti e una somma di denaro presumibilmente derivante da attività di spaccio. L’uomo era impegnato in un’attività di vendita di cocaina, che avrebbe utilizzato per arrotondare il reddito. L’indagine è ancora in corso per chiarire i dettagli dell’operazione.

