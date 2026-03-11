Il ladro di monetine Svuota i distributori Arrestato 45enne

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver svuotato i distributori automatici dell’azienda Tecnokar durante le ore notturne. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione e ha fermato il sospettato poco dopo aver commesso il furto. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Svuota in piena notte le casse del distributore automatico dell'azienda Tecnokar, ma finisce in manette. Sabato scorso gli agenti della polizia di Spoleto hanno tratto in arresto un 45enne per i reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. È stato l'addetto di un istituto di vigilanza che, rilevato tramite il sistema di video sorveglianza la presenza di una persona incappucciata all'interno di un'azienda situata nella zona industriale si Santo Chiodo, ha dato l'allarme facendo intervenire tempestivamente gli agenti del commissariato. I poliziotti, giunti sul posto, hanno incrociato un uomo sospetto a bordo di una bicicletta corrispondente alla descrizione fornita dalla guardia giurata.