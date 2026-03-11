Il gruppo svizzero Orior ha acquisito il 100% del Pastificio Gaetarelli

Il gruppo svizzero Orior ha completato l'acquisizione totale del Pastificio Gaetarelli, azienda italiana con sede a Cunettone di Salò. La società, fondata nel 1964, ha mantenuto la sua attività nel settore della produzione di pasta e opera nella stessa località dal 2004. La transazione riguarda l'intera proprietà del pastificio, che ora fa parte del gruppo svizzero.

, storica azienda bresciana attiva sul mercato dal lontano 1964, dal 2004 nell'attuale sede di Cunettone di Salò. Lo rende noto la stessa azienda: "Per noi questa operazione rappresenta un passaggio importante del nostro percorso di crescita – spiega l'amministratore delegato Massimo Gaetarelli –: dopo anni di collaborazione con il gruppo Orior, questo passo nasce in modo naturale e condiviso. Entrare a far parte di una realtà internazionale solida e orientata alla qualità ci permetterà di sviluppare nuove opportunità di mercato, mantenendo però ben salde le nostre radici a Salò".