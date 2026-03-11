Il gruppo dei tifosi del Tottenham accenna alle proteste dopo la sconfitta vergognosa in casa dell’Atletico Madrid

Dopo la sconfitta in casa dell’Atletico Madrid, i tifosi del Tottenham hanno manifestato il proprio disappunto, accennando a possibili proteste. La partita si è conclusa con un risultato considerato umiliante dai supporter, che hanno mostrato il loro malcontento attraverso segnali di insoddisfazione. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e alimentato discussioni tra gli appassionati del club.

Un gruppo di tifosi arrabbiati degli Spurs ne ha abbastanza dei problemi attuali del club del nord di Londra Il Tottenham Hotspur Supporters' Trust (THST) ha descritto la sconfitta di ieri sera contro l'Atletico Madrid come una "vergogna totale" e ha affermato che i lottatori della Premier League stanno "sonnambuli sull'orlo del precipizio". Gli Spurs sono stati battuti 5-2 al Metropolitano dopo essere rimasti in svantaggio per 3-0 in 15 minuti catastrofici nell'andata degli ottavi di finale di Champions League....