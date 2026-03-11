Il Gruppo Citynews licenzia 4 redattori e interrompe 16 collaborazioni via mail I sindacati | Sconcertati

Il gruppo Citynews ha licenziato senza preavviso quattro redattori e ha interrotto o modificato 16 collaborazioni via email. I sindacati hanno espresso sorpresa e preoccupazione per questa decisione improvvisa. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di queste azioni, che riguardano sia assunzioni che rapporti di collaborazione. La situazione ha suscitato reazioni tra le organizzazioni di categoria.

Il gruppo Citynews ha licenziato improvvisamente 4 giornalisti e interrotto o rimodulato 16 collaborazioni. Tutto via pec. Subito si sono schierati a difesa dei giornalisti coinvolti sia il Comitato che il sindacato dei giornalisti Figec. Il Cdr di Citynews, che edita sotto la sigla "Today" numero siti di informazione locale, e il sindacato giornalisti Figec ha denunciato i tagli al personale che l'azienda sta perpetrando in questi ultimi giorni: " Senza preavviso, nel giro di poche ore, sono state inviate pec a molti giornalisti del Gruppo per l' interruzione immediata di collaborazioni e rapporti di lavoro a tempo indeterminato – si legge in una nota – Tempi e modalità dell'azione lasciano sconcertati.