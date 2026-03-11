‘Il Gatto con gli stivali musical’ in programma uno spettacolo che promette risate

Il 21 alle 17 presso il Teatro Nuovo di Ferrara si terrà lo spettacolo teatrale ‘Il Gatto con gli stivali musical’. L’evento è un adattamento musicale della celebre fiaba, con interpretazioni dal vivo e scene coreografate. L’opera è rivolta a un pubblico di tutte le età e promette di divertire con musica, canzoni e momenti comici.

Nella giornata del 21 (ore 17), presso il Teatro Nuovo di Ferrara, si terrà lo spettacolo 'Il Gatto con gli stivali musical'. Dai produttori di Masha e Orso e Neverland, arriva l'avventura più scatenata e divertente di sempre. Astuzia, ironia e un pizzico di magia: il 'Gatto con gli stivali' è.

