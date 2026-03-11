Il futuro in quattro giorni | Bologna e Como per ripartire | GUARDA

In vista dei prossimi impegni, si svolgeranno partite importanti per le squadre di Bologna e Como. Domenica a Como si giocherà un match decisivo in campionato, mentre prima si disputerà l’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna. La lotta per la qualificazione alla Champions League si fa sempre più intensa, con punti in palio fondamentali per le classifiche.

Lotta per la Champions League sempre più combattuta dopo i punti persi dalla Roma contro il Genoa. Domenica a Como il big match cruciale per il campionato, ma prima l'andata degli ottavi di Europa League col Bologna. L'appuntamento con Dentro la Roma insieme a Filippo Biafora e Lorenzo Pes. 🔗 Leggi su Iltempo.it

