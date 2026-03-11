Il futuro della cura del diabete 1 Piemonti | Sfida ora è libertà da insulina

Un esperto ha dichiarato che il futuro della cura per il diabete di tipo 1 si sta orientando verso l'eliminazione dell'uso dell'insulina. Attualmente, i ricercatori lavorano per sviluppare terapie che permettano ai pazienti di vivere senza dipendenza da questa sostanza. La discussione si concentra sui progressi scientifici e sulle nuove possibilità terapeutiche disponibili.

(Adnkronos) – Contro il diabete di tipo 1, nel quadro dei progressi scientifici, l'obiettivo non è più sopravvivere, ma la nuova sfida è la libertà dall’insulina. A tracciare gli scenari prossimi venturi nella cura e nell'approccio a questa malattia – in un ampio editoriale pubblicato su 'The Lancet' – è Lorenzo Piemonti, direttore Istituto ricerca. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

